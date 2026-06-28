Фото: 5-tv.ru

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Удар был нанесен при помощи БПЛА «Герань».

Армия России при помощи барражирующих беспилотников «Герань» уничтожила тренировочный лагерь ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ударом пяти высокоточных БПЛА в районе села Прибугское, отметили в ведомстве, поражены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения — каркасных лодок и безэкипажных катеров противника.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской области.

Спецоперация

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

При этом США, страны Евросоюза и НАТО представили СВО как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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