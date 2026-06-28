На Украине ликвидирован причастный к попытке теракта в Крыму полковник ГУР

Фото: Полегенько Александр/ТАСС

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Он ставил своему агенту задачи начинить взрывное устройство дополнительными поражающими элементами, чтобы было больше жертв.

Причастного к попытке теракта в Крыму полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Рустема Фахриева* ликвидировали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах России.

«Рустем Фахриев — полковник ГУР Украины — был ликвидирован...» — сказал собеседник агентства.

В декабре 2025 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Республике Крым. По заданию Киева преступник должен был взорвать машину высокопоставленного офицера, а также жестоко расправиться с семьей военнослужащего. Планы противника были раскрыты, а преступник задержан.

В ходе расследования выяснилось, что подготовкой теракта, в частности, руководил Рустем Фахриев. Полковник ГУР, например, ставил своему агенту задачи начинить взрывное устройство дополнительными поражающими элементами, чтобы было больше жертв.

В конце 2025 года Росфинмониторинг внес Рустема Фахриева в перечень террористов и экстремистов.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.