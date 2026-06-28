Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы при потере российского рынка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Ранее Россельхознадзор также запретил ввоз свежих овощей, фруктов и зелени из республики.

Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы, если потеряет российский рынок. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации журналистов, которые изучили данные национальных статслужб, в 2025 году республика получила 79,8 миллиона долларов от поставок рыбной продукции. Большая часть этой суммы — 78,4 миллиона долларов — пришлась как раз на Россию.

В число других импортеров вошли Грузия, США, Украина и Белоруссия. От этих поставок Армения за год заработала чуть больше миллиона долларов. Таким образом РФ — единственная страна, которая закупала у республики рыбу в больших объемах.

Пару дней назад Россельхознадзор приостановил закупки рыбы у Армении. В ведомстве уточнили, что ограничения носят временный характер. Они будут сняты, когда поставщики продукции устранят ранее выявленные нарушения. Прежде Россельхознадзор также запретил ввоз всей подкарантинной продукции из этой страны, а также свежих овощей и зелени.

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