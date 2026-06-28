За ночь силы ПВО уничтожили 213 беспилотников ВСУ над регионами России

За ночь на 28 июня силы ПВО уничтожили 213 украинских дронов над Россией

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись Рязанская, Тульская, Орловская, Калужская и другие области.

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 213 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере МАКС.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — уточнили в военном ведомстве.

Средства ПВО перехватили вражеские дроны над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую и Орловскую области.

Также украинские БПЛА были уничтожили в небе над Тамбовской, Тульской и Рязанской областями, над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Помимо этого, ликвидированы вражеские дроны над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к российской столице за сутки было уничтожено 25 украинских беспилотников.

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