Сколько стран доступно россиянам без виз? В АТОР назвали число
Россияне могут посетить 76 государств без виз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При этом государств с упрощенным режимом намного больше.
Российские туристы без визы могут отправиться в 76 государств. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Реально безвизовыми можно считать только 76 стран», — заявили в организации.
При этом в АТОР уточнили, что всего в списке государств с упрощенным визовым режимом вместе с теми странами, где визу оформляют по прилету, окажется 93 страны.
Безвизовыми для россиян остаются четыре европейские страны — Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, а также Молдавия. Что касается Азии и Ближнего Востока, то гражданам РФ доступны поездки в Китай, Вьетнам, Индонезию и ОАЭ, отметили в ассоциации.
Путешественникам также не понадобится визы при визите в Намибию, ЮАР, Бразилию, Колумбию и Венесуэлу, Абхазию, Грузию и Южную Осетию. Получить необходимый документ можно по прилету в Египет, Бангладеш, Бурунди и Бахрейн.
Ранее в АТОР заявили, что визовый центр Италии в России увеличил сроки выдачи виз путешественникам из России из-за большого количества заявок.
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