Фото: 5-tv.ru

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Дворцовая площадь превратилась в пространство силы, энергии и надежд.

Тысячи фейерверков в акватории Невы и гигантская Жар-птица на воде. Невероятной красоты снегопад у Дворцового моста и искрящийся лед на реке в конце июня. Белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами — как символ мечты, которая становится реальностью. Масштабная сцена с двумя крышами, скоростной поезд почти в натуральную величину, 3D-графика и самые популярные артисты на главной летней площадке в сердце Санкт-Петербурга. Школьники и студенты из зарубежных государств. Миллионы людей по всему миру увидели легендарный праздник выпускников «Алые паруса».

27 июня Дворцовая площадь превратилась в пространство силы, энергии и надежд. Десятки тысяч выпускников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России встретили здесь свою новую жизнь. Почетными гостями праздника стали более 500 выпускников из городов Донецкой Народной Республики, в том числе города-побратима Санкт-Петербурга — Мариуполя, а также делегации из Китая, Кубы, Республики Сербской и стран Африки.

Главная тема вечера — «Город мечтателей». Открыла концерт песня «Ловим наше лето» в исполнении Антона Лаврентьева, хора HOR и артистов шоу-пространства «Ленинград Центр».

К выпускникам обратился с напутственными словами губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, после чего по традиции прозвучал удар в рынду. В этом году она была выполнена в форме геопина — символа точки на карте, с которой начинается путь к мечте.

«У молодого Петра I была великая мечта. Он хотел построить на этом месте великий город. Его мечта сбылась! Россия — страна возможностей. Мечтайте, созидайте! Россия верит в вас», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Впервые в истории «Алых парусов» концерт вели сразу несколько ведущих: Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров, а также Дарья Александрова. И впервые они не только задавали ритм вечеру, но и пели.

Каждый блок концерта — шаг вперед, а их названия звучали как слова поддержки: «Мечтай и сделай. Ты сможешь», «Место для шага вперед», «Будет сложно, но ты победишь. Мы вместе», «Единство народов большой страны. Широка страна моя родная», «Любовь побеждает все. Мечта зовет», «Все получится. Вперед к мечте».

На сцене выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Павел Руденко и Ваня Дмитриенко.

А вся Дворцовая пела хором во время караоке-шоу, где тысячи голосов слились в один.

Хедлайнер — певица Елка.

В этот вечер концерт стал целой историей — о мечте, выборе, преодолении, вере в себя, свои возможности и мечты, а праздник вышел за пределы Земли. К выпускникам обратились космонавты с борта МКС и напомнили, что для мечты нет границ.

В 00:40 действо продолжилось в акватории Невы красочным водно-пиротехническим шоу. В его основе — русская сказка как код, фундамент культуры и язык, понятный всем без исключения. Быть выпускником — значит стоять на пороге новой жизни, изучать ее с любопытством ребенка. Именно сказка с колыбели учит нас видеть истинный путь, смело мечтать и верить в чудо.

С первых залпов салютов зритель погрузился в мир, где каждый образ — это смысл. Герои мизансцен стали настоящим воплощением нравственных ориентиров: любви, торжества справедливости, милосердия, честности, победы добра над злом.

О широкой, наполненной внутренней силой и свободой «русской душе» рассказал номер «Русское поле». Специально для него был создан робот-конь в натуральную величину с высокой степенью детализации.

Но без испытаний нет сказок. Противостояние света и тьмы, добра и зла развернулось у стен Петропавловской крепости под русскую народную песню «Черный ворон».

Светлую и радостную пору юности, ожидания любви и красоту народных традиций передал номер «Хоровод», наполненный атмосферой настоящего русского гулянья.

Тема выбора прозвучала в философской мизансцене «Распутье» — моменте, когда герой остается один на один с сомнениями и должен определить свой путь.

Одним из самых впечатляющих эпизодов стало появление «снега» в разгар лета. Впервые с разведенных створов Дворцового моста полетели тысячи искрящихся снежинок. По специально созданному ледовому покрытию скользила Снегурочка, а акватория замерла в ожидании главного чуда. И оно произошло.

В створах моста появился белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. Его свет озарил Неву, набережные вспыхнули огнями, и зима словно отступила. Из света, который принес парусник, появился еще один сказочный персонаж — Жар-птица — символ удачи и счастья. Уникальную 25-метровую декорацию специалисты создавали более полугода.

Финал шоу прозвучал как утверждение: добро неизменно побеждает, все возможно, будущее начинается сейчас.

«Алые паруса» для многих выпускников — не просто праздник. Это точка отсчета. Впереди новые открытия и свершения, а сказка остается с ними и продолжает учить любви, мудрости и вере в себя.

И главный символ этого вечера — бриг «Россия» — вновь стал чудом, которое увидели миллионы. Чудом, в которое хочется верить. И за которым хочется идти.

После многолетнего перерыва легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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