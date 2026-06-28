Надбавка за работу: кому в августе повысят пенсии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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При этом индексация затронет не всех.

В августе трудящимся пенсионерам повысят размер пенсионного обеспечения. Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров», — заявила депутат.

Она подчеркнула, что выплаты увеличат до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). При этом повышение получат только те граждане, которые работали в прошлом году.

Бессараб добавила, что от ИПК зависит размер пенсии. Его начисляют за каждый год работы или другой подходящей деятельности. Стоимость одного коэффициента в этом году — 156,76 рубля.

Ранее 5-tv.ru писал об увеличении пенсионных выплат с 1 июля двум категориям граждан — 80-летним россиянам и инвалидам первой группы. Пенсионеров, относящихся к обеим категориям, переводят на страховую пенсию по инвалидности — ее рассчитывают по той же формуле, что и пенсию по старости.

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