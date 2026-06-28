«Хочу вернуться в Россию»: иностранцы высоко оценили размах «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Многие из ребят, которые приехали ради масштабного выпускного, захотели выучить русский язык и ближе познакомиться со страной.

Иностранные гости поделились впечатлениями от праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Для многих из них масштабное шоу на Дворцовой площади и в акватории Невы стало событием, которое они увидели впервые и запомнят надолго.

Среди зрителей была Сара Малетич из Сербии. Девушке исполнилось 19 лет, и она призналась, что не ожидала такого количества поздравлений и внимания в свой день рождения. Ее особенно впечатлили атмосфера праздника, концерт и то, как тепло зрители встречали участников события.

«Я приехала, потому что всегда ждала своего дня рождения в России. Здесь так красиво. <…> Это невероятное чувство, что так много людей в этой стране поздравляют меня с днем рождения», — поделилась Сара.

По словам девушки, после «Алых парусов» у нее появилось желание снова приехать в Россию. Она отметила, что хотела бы еще раз увидеть Петербург и вернуться на такой праздник.

«Я бы хотела снова побывать в России», — сказала Малетич.

Гость из Китая Ван Юйлин, который представился русским именем Коля, рассказал, что ему понравилось почти все, но особенно сильное впечатление произвела Нева. По его словам, вечерний город, вода и салют создали особую атмосферу.

«Фейерверк на реке Нева был очень красивым и грандиозным. Это было очень впечатляюще», — отметил Ван Юйлин.

Также он добавил, что после поездки захотел лучше выучить русский язык и побывать в России еще раз. Для него праздник стал не только красивым зрелищем, но и поводом ближе познакомиться со страной.

«Моя самая большая мечта — хорошо выучить русский язык… Если у меня будет возможность, я обязательно приеду», — сказал гость из Китая.

Выпускник из Южной Осетии Вадим Келехсаев назвал участие в «Алых парусах» незабываемым событием. Он признался, что окончание школы вызывает смешанные чувства: с одной стороны, грустно расставаться с привычной жизнью, с другой — радостно понимать, что впереди начинается новый этап.

«Это было просто незабываемо! Салют вообще был шикарный. Это одновременно и трагичный салют, который знаменует с собой конец школьной жизни и одновременно веселый салют, который дает начало взрослой, самостоятельной, независимой жизни», — поделился Келехсаев.

По его словам, такой праздник трудно понять по рассказам или видео. Его нужно увидеть лично, чтобы почувствовать масштаб происходящего.

«Лучше один раз поучаствовать, чем много раз слышать», — добавил он.

При этом Бегайым Богатырева из Бишкека рассказала, что впервые приехала в Санкт-Петербург и не ожидала оказаться на «Алых парусах». До этого она видела праздник только в соцсетях, но живое впечатление оказалось намного сильнее.

«Сегодня я увидела невероятный корабль», — сказала Богатырева.

Особенно ее поразили фейерверки и проход брига «Россия» под алыми парусами.

«Я никогда в жизни такого не видела», — призналась гостья из Кыргызстана.

Кубинка Ослайн де ла Каридад Матос Эрнандес также осталась под сильным впечатлением от праздника. Она рассказала, что пережила эмоции, которых раньше у нее никогда не было, и назвала происходящее очень ярким событием.

«Замечательный опыт! Я была глубоко тронута, почувствовала себя счастливой и довольной», — рассказала гостья с Кубы.

Вечерняя программа «Алых парусов» состоялась на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие артисты.

После концерта основное действие переместилось в акваторию Невы. Там зрителям показали водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника стал проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически проводил вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. С тех пор «Алые паруса» стали одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году праздник вдохновил не только ребят на берегу: пока главный бриг прошел по Неве, больше десятка других парусников отправились в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, концерт «Алых парусов — 2026» завершился песней ведущих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.