Марш с манифестом о будущем США прошел в Вашингтоне

Фото: Reuters/ Leah Millis

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Акция сопровождалась песнями и танцами коренных народов Америки. Участники таким образом указали на важность истории страны.

В ответ на старт официального празднования Дня независимости США в Вашингтоне состоялось протестное шествие The Next 250 Is For All of Us. Подробнее об акции рассказала корреспондент «Известий» Екатерина Печенкина.

«Марш начался не только с официальных речей, но также и с песен и танцев представителей коренных народов Америки, музыки и выставки предметов современного искусства», — отметила она.

Шествие прошло возле здания Белого дома, а также Национальной аллеи. По ее словам, участники акции таким образом решили заявить о важности истории страны, а не только ее парадной стороны.

Митингующие также держат в руках плакаты, содержащие различные призывы, а также флаги иностранных государств. Кроме того, организаторы марша представили свою «Декларацию взаимозависимости», которая должна лечь в основу развития США на следующие 250 лет.

«Наша задача — создать новую историю: устранить расизм, устранить дискриминацию, устранить бездомность, устранить безработицу. Следующие 250 лет должны быть временем, когда люди могут жить рядом друг с другом без конфликтов», — сказала один из организаторов Таннер Симпкинс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.