Нам бы такой масштаб: Filatov & Karas позавидовали выпускникам на «Алых парусах»

Filatov & Karas: нам бы такой выпускной в свое время как «Алые паруса»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один из музыкантов проекта при виде праздника представил, каким могло быть окончание его школы, если тогда существовало бы событие похожего уровня.

Участники музыкального проекта Filatov & Karas Дмитрий Филатов и Алексей Осокин признались, что по-хорошему завидуют ребятам, которые отмечают окончание школы на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Об этом артисты рассказали в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время праздника.

Музыканты отметили, что масштаб главного выпускного страны сразу заставил их вспомнить собственные школьные годы. По словам одного из участников проекта — Алексея Осокина — при виде праздника он представил, каким могло быть окончание его школы, если тогда существовало бы событие похожего уровня.

«Я, когда зашел, представил первый такой выпускной в мое время», — с толикой грусти признался Алексей.

При этом Дмитрий Филатов рассказал, что его выпускной тоже был ярким. Тогда праздник проходил в Москве, в концертном зале гостиницы «Россия», на месте которой теперь расположен парк «Зарядье». На мероприятие, по его словам, свозили учеников из разных школ, а перед выпускниками выступали популярные артисты.

«У меня был хороший выпускной. Там выступали „Руки Вверх!“, „Иванушки“, „Динамит“, „Стрелки“ и кто-то еще», — вспомнил музыкант.

Также артист добавил, что спустя годы некоторые исполнители, которых он видел на своем выпускном, стали его знакомыми и коллегами по сцене. Поэтому выступление на «Алых парусах» для Filatov & Karas воспринимается особенно символично.

«Не исключено, что мы сейчас будем выступать на выпускном у кого-то, с кем потом будем делить сцену лет через десять», — отметил он.

К тому же музыканты обратились к вчерашним школьникам с напутствием. Они посоветовали ребятам не требовать от себя готовых ответов сразу после окончания школы и не бояться, если пока нет четкого понимания будущей профессии.

«Ребята, получайте удовольствие. Все в свое время придет», — сказали артисты.

По их словам, в возрасте выпускников редко у кого уже есть полная картина будущего. Главное, как отметили участники Filatov & Karas, оставаться нормальными людьми, вести себя достойно и честно.

«Просто будьте нормальными людьми, ведите себя прилично, совестливо, и все придет», — пожелали музыканты.

Вечерняя программа «Алых парусов» состоялась на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие артисты.

После концерта основное действие переместилось в акваторию Невы. Там зрителям показали водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника стал проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически проводил вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор «Алые паруса» стали одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году праздник вдохновил не только ребят на берегу: пока главный бриг прошел по Неве, больше десятка других парусников отправились в дальнее плавание.

Также, как писал 5-tv.ru, Filatov & Karas раскрыли выпускникам секрет счастья.

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