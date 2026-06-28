«Я работала»: Караулова рассказала о школьном выпускном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Также артистка поделилась впечатлениями от праздника «Алые паруса».

Певица Юлианна Караулова призналась, что ее собственный школьный выпускной прошел совсем не так, как у большинства сверстников. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» артистка рассказала, что в тот вечер была занята работой.

«Я работала в своей выпускной. То есть первую часть вечера самую интересную я провела на одном выпускном. Все было на самом деле действительно довольно скучно и формально. Потом где-то в час ночи я уехала в сторону другого выпускного», — поделилась артистка.

Сегодня Караулова сама стала частью главного выпускного страны. Причем на этот раз она приехала в Петербург не только как певица, но и как ведущая праздника.

Артистка призналась, что до сих пор находится под впечатлением от атмосферы «Алых парусов». По ее словам, это событие поражает своим размахом и энергетикой, а выступать здесь мечтают многие исполнители. Караулова отметила, что особенно ценит искренность петербургской публики и уверена, что этот вечер останется в ее памяти на долгие годы.

«Для меня это тоже очень ответственно, почетно, важно. И, конечно же, я запомню этот день, мне кажется, на всю свою жизнь, потому что это очень масштабное, очень атмосферное, с какой-то вот настоящей космической атмосферой мероприятие», — сказала певица.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами.

До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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