«Место под чудо»: Елка дала выпускникам теплое напутствие на «Алых парусах»

Певца Елка: иногда не обязательно верить в чудо для его воплощения в жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Порой не обязательно заранее верить в необычное, однако важно быть открытым к хорошему.

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) обратилась к выпускникам на празднике «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге и пожелала им мечтать свободно, не ограничивая себя сомнениями. Перед исполнением песни «На большом воздушном шаре» артистка сказала, что в жизни всегда должно оставаться место для чуда. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Выступая перед ребятами на Дворцовой площади, Елка призналась, что артисты и взрослые гордятся выпускниками и хотят сказать им много теплых слов. При этом певица подчеркнула, что ее обращение не связано с желанием поучать.

«Если бы вы только знали, как мы вами гордимся», — сказала артистка.

По словам Елки, ей хотелось бы не наставлять ребят, а поддержать их, обнять и искренне порадоваться за этот важный день. Певица пожелала выпускникам всего самого прекрасного и призвала их не бояться больших желаний.

«Я хочу вам пожелать мечтать безгранично, без единого «но», — обратилась она к выпускникам.

Отдельно артистка сказала о чудесах, которые могут происходить в жизни неожиданно. По ее словам, иногда для этого даже не обязательно заранее в них верить, но важно быть открытым к хорошему.

«Оставьте место под чудо, оно обязательно придет в вашу жизнь», — добавила Елка.

После напутствия певица исполнила для выпускников композицию «На большом воздушном шаре». Ее слова стали одним из самых теплых обращений шоу.

Вечерняя программа «Алых парусов» состоялась на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Алекс Лим и другие артисты.

После концерта основное действие переместилось в акваторию Невы. Там зрителям показали водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника стал проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически проводил вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор «Алые паруса» стали одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году праздник вдохновил не только ребят на берегу: пока главный бриг прошел по Неве, больше десятка других парусников отправились в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Ваня Дмитриенко исполнил гимн праздника выпускников «Алые паруса».

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