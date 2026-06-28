«Не брошу на полпути»: Елка выступила на «Алых парусах»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Музыкальный номер стал для выпускников символическим посланием о настойчивости, уверенности и движении к своей цели.

Певица Елка (настоящее имя — Елизавета Иванцив) напомнила участникам праздника выпускников «Алые паруса — 2026», что нельзя бросать дело на полпути.

«И, наверное, один из самых важных жизненных уроков заключается в том, чтобы не бросать начатое, не останавливаться на полпути», — сказал ведущий Вячеслав Макаров перед номером.

Со сцены прозвучала композиция «Я не брошу на полпути», в которой подчеркивается важность не останавливаться перед трудностями и доводить начатое до конца. Через текст песни артистка передала мысль о внутренней стойкости, вере в себя и умении двигаться вперед даже в сложных обстоятельствах.

В песне звучит идея, что жизненные испытания неизбежны, но они не должны сбивать человека с выбранного направления. Музыкальный номер стал для выпускников символическим посланием о настойчивости, уверенности и движении к своей цели.

Праздничный концерт на Дворцовой площади развернулся в декорациях «Города Мечтателей». Для него построили сцену с вокзалом, верфью, 30-метровым маяком и более чем тысячей квадратных метров мультимедийных экранов.

Перед выпускниками выступили певица Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, заслуженные артистки России Алена Свиридова и Юлия Пересильд с группой «МАНДРАГОРА», Григорий Мирошниченко, Люся Чеботина, Алекс Лим и Елка (Елизавета Иванцив).

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. С тех пор он ежегодно объединяет десятки тысяч выпускников и миллионы зрителей по всему миру.

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