Страна-изгой: на Западе сообщили о тяжелом положении Израиля в мире

Фото: www.globallookpress.com/Eli Basri

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Тель-Авив рассчитывал на особый подход Вашингтона после возвращения Трампа, но этого не случилось.

Совместная с США военная операция против Ирана не спасло положение Израиля — международная изоляция страны продолжает расти. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Когда 28 февраля самолеты США и Израиля ударили по Ирану, израильские чиновники посчитали, что альянс вступает в золотой век. Но спустя четыре месяца они готовятся к будущему, в котором Израиль окажется в еще большей изоляции, чем когда-либо», — говорится в материале.

Газета пишет, что в Тель-Авиве рассчитывали на особый подход Вашингтона к Израилю после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако этим надеждам «не суждено было сбыться».

«Мы никогда не смогли бы оставаться исключением на четыре года из всего остального, что США делают в своей внешней политике. Когда начался конфликт, Израиль думал, что сможет избежать общих политических ожиданий», — приводит издание слова одного из израильских чиновников.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что Израиль больше не сможет рассчитывать на особое союзничество с США. Он также допустил пересмотр отношений с Тель-Авивом из-за смены настроений среди молодого поколения граждан страны.

Кроме того, издание связало охлаждения в связях Вашингтона и Тель-Авива сокращением контактов лидеров стран. Так, в прошлом году израильский премьер Биньямин Нетаньяху посещал Вашингтон пять раз, но в этом году он приезжал в США лишь однажды, а число телефонов с Трампом значительно уменьшилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эксперты ООН признали действия израильской армии в секторе Газа геноцидом. Они также указали на гуманитарную катастрофу в анклаве.

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