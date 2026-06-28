«Не определяет масштаб таланта»: на «Алых парусах» выпускников сравнили с гениями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ведущие праздника напомнили, что большие открытия могут начаться раньше, чем кто-то успеет поверить в себя.

Возраст не определяет масштаб таланта — большие открытия часто начинаются с простого интереса. Этот вывод следует из речи ведущих праздника выпускников «Алые паруса — 2026» Дарьи Александровой и Вячеслава Макарова.

Человек способен на многое, главное — уверенность в том, что он не один. Главный спутник — родная страна, которая дает право мечтать и идти вперед.

«Для сотен тысяч выпускников по всей стране сегодня заканчивается одна глава жизни и начинается новая. И совершенно необязательно чего-то ждать», — отметил Макаров.

Александрова добавила, что Россия всегда славилась людьми, которые рано начинали свой профессиональный путь.

«Юные гении пытались понять устройство мира и выйти за пределы привычного знания», — сказал Макаров.

Так, Лев Ландау в школе писал математические работы, которые легли в основу больших открытий. А Сергей Рахманинов еще подростком поступил в консерваторию. Уже тогда его произведения поражали глубиной и мастерством.

«История нашей страны знает немало таких примеров. А юные ученые, музыканты, поэты, изобретатели доказывали: возраст не определяет масштаб таланта», — сказала Александрова.

Макаров выразил уверенность в том, что среди сегодняшних выпускников есть те, чьи идеи однажды станут частью истории России.

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами.

До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.