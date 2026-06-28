Фото, видео: 5-tv.ru

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Общие эмоции, переживания и мечты оказались сильнее культурных различий, а совместное исполнение превратилось в символ дружбы и взаимного интереса двух народов.

Во время «народного караоке» на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» гости из Китая вместе с другими зрителями на Дворцовой площади подпевали звездам сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» Нике Здорик и Сергею Городничему. Этот момент стал одним из символов культурной близости двух стран и показал, что современные российские проекты находят отклик далеко за пределами страны.

Выбор именно этих композиций оказался неслучайным. Сериал рассказывает о первой любви, дружбе, взрослении и поиске своего места в жизни — темах, которые понятны молодым людям независимо от национальности и языка.

Песни из «Ландышей» наполнены искренностью, романтикой и верой в будущее, что особенно близко выпускникам, стоящим на пороге новой жизни.

Музыкальные темы из сериала стали своеобразным мостом между молодежью России и Китая. Общие эмоции, переживания и мечты оказались сильнее культурных различий, а совместное исполнение превратилось в символ дружбы и взаимного интереса двух народов.

Сегодня Россия и Китай активно развивают гуманитарное сотрудничество, а молодежные и культурные обмены становятся важной частью отношений между государствами.

Поэтому совместное исполнение популярных российских песен на одном из главных праздников выпускников страны можно рассматривать как еще одно подтверждение того, что культура и искусство способны объединять людей лучше любых слов.

Для самих выпускников этот момент стал напоминанием о том, что современный мир становится все более открытым, а настоящая дружба, как и музыка, не знает границ.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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