Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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После исполнения песни «Каблук» номер получил театральное продолжение.

Певица Люся Чеботина ярко выступила на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге и эффектно покинула сцену после своего номера. Артистка исполнила песню «Каблук», а затем уехала с площадки в декорации, напоминающей скоростной поезд «Сапсан».

Перед выступлением Чеботина обратилась к выпускницам и сделала им комплимент. Певица отметила, что девушки выглядят празднично даже в прохладную погоду.

«Девочки, хочу отдельно вам сказать сегодня комплимент — как красиво вы сегодня выглядите», — сказала артистка.

Чеботина добавила, что надеется на активную реакцию зрителей, и пошутила о праздничной обуви выпускниц.

«Даже несмотря на холодную погоду, вы просто потрясающие. Надеюсь, вам не помешает ваш большой каблук сейчас танцевать», — обратилась она к залу.

После исполнения песни «Каблук» номер получил театральное продолжение. Певица села в имитацию «Сапсана» и покинула сцену в сопровождении танцовщиков, одетых как секьюрити. Финальный акцент усилил голос за кадром, похожий на объявления, которые звучат на вокзалах.

«Поезд Санкт-Петербург — Москва отправляется», — прозвучало после выступления.

Такой уход стал частью сценического образа и добавил номеру динамики. На фоне большого выпускного праздника выступление Чеботиной получилось не только музыкальным, но и зрелищным: артистка соединила концертный номер, танцы и узнаваемую дорожную атмосферу.

Вечерняя программа прошла на Дворцовой площади. Перед выпускниками выступили Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и другие артисты.

Основное действие переместилось в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главный момент праздника — проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, выпускники из других стран закружили хороводы под песню «Матушка-земля» на «Алых парусках».

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