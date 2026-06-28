«Желают детям добра»: Куртукова посоветовала выпускникам благодарить учителей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Важно помнить тех, кто делился знаниями, поддерживал в трудные моменты и помогал становиться лучше.

Школьники должны уважать педагогов и прислушиваться к их мнению. Такое мнение в беседе с корреспондентом 5-tv.ru выразила певица Татьяна Куртукова на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

Особое внимание певица уделила наставникам, которые сопровождали ребят на протяжении школьных лет. По словам Куртуковой, важно помнить тех, кто делился знаниями, поддерживал в трудные моменты и помогал становиться лучше.

«Прислушиваться к советам авторитетных старших товарищей, наставников, родителей, людей, которые желают своим детям добра. Нужно уважать педагогов, которые долгое время были с нами, или, может быть, какой-то короткий период. Каждый человек в нашей жизни встречается нам не просто так, это очень важно и ценно, поэтому очень важно благодарить и быть благодарными, и идти с уверенностью вперед», — отметила певица.

В завершение Куртукова поздравила выпускников с одним из самых запоминающихся вечеров их жизни и пожелала им счастливого пути во взрослое будущее.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

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