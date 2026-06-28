«Внеорбитные»: Караулова выплыла к выпускникам на бумажном кораблике

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица превратила школьный символ мечты в эффектный номер с воздушными гимнастами.

Певица Юлианна Караулова выплыла на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026» на бумажном кораблике, который дети учатся делать в школе. Для многих это — символ мечты.

Певица выступила с композицией «Внеорбитные». Смысл песни играет важную роль в контексте мероприятия — в частности, строчка о миллионах глаз, устремленных на лирических героев. Номер артистки украсили воздушные гимнасты.

Песня «Внеорбитные» посвящена любви, которая существует вопреки чужим ожиданиям, оценкам и попыткам разделить людей на противоположности. В центре песни — история двух человек, которые чувствуют особую связь и создают собственный мир, недоступный для посторонних взглядов.

В песне переплетаются мотивы внутренней свободы, преданности и желания сохранить личное пространство, несмотря на внимание окружающих. Образ Венеры и Марса подчеркивает различия между людьми, которые на самом деле не мешают им быть вместе, а понятие «внеорбитности» символизирует независимость от общественных стереотипов и правил.

Атмосфера композиции наполнена романтикой, легкой философской задумчивостью и верой в то, что искренние чувства способны преодолеть любые испытания и сохранить свою силу даже в непростых жизненных обстоятельствах.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.