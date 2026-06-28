Выпускникам на «Алых парусах» напомнили, от чего зависит будущее страны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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На масштабном празднике показали ролик о России, связанный с главной темой вечера — началом нового этапа в жизни вчерашних школьников.

На празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге показали масштабный видеоролик о многонациональной России. Его главным посылом стала мысль о том, что будущее страны во многом зависит от мечты, смелости и выбора нынешних выпускников.

Ролик представила ведущая праздника Дарья Александрова. Обращаясь к ребятам, она подчеркнула, что впереди их ждут новые города, люди, открытия и возможности в самых разных регионах страны.

«В самых разных уголках нашей необъятной Родины, от Камчатки до Калининграда, во льдах Арктики и на берегу Черного моря, в степях Калмыкии и в горах Кавказа вас ждут потрясающие люди», — сказала Александрова.

На кадрах показали природу, культуру и жителей разных регионов России. В видео появились живописные пейзажи, национальные традиции и образы, которые подчеркивают разнообразие страны.

«Грандиозные открытия, неизведанные глубины и непокоренные вершины», — такими словами ведущая описала путь, который открывается перед выпускниками.

Смысл ролика был связан с главной темой вечера — началом нового этапа в жизни вчерашних школьников. Авторы видео показали Россию как большое пространство возможностей, где каждый может найти свое дело, свой путь и свое место.

Завершился ролик символичной фразой: «Россия — это любовь».

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступили яркие российские звезды: Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Позднее основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, актер и звезда сериала «Ландыши» Сергей Городничий обратился к выпускникам родной школы на «Алых парусах».

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