На «Алых парусах — 2026» все объединились под песню Татьяны Куртуковой

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для многих россиян эта композиция стала символом связи поколений и уважения к национальным традициям.

Для многих россиян песня «Матушка» Татьяны Куртуковой стала символом связи поколений и уважения к национальным традициям. Именно ее в унисон пела вся Дворцовая площадь на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

«Друзья, от всей души вас поздравляю. В жизни впереди вас ждет только самое-самое лучшее», — начала свое выступление Куртукова.

Песня «Матушка» давно перестала быть просто хитом и превратилась в своеобразный гимн любви к Родине. В центре композиции — образ России как родного дома, земли предков и места, которое дает человеку силы, память и чувство принадлежности к чему-то большему.

В ней главным мотивом выступают благодарность родной земле, красота русской природы и духовные ценности, которые передаются от родителей к детям.

Именно поэтому «Матушка» особенно органично звучит на выпускных вечерах. Для вчерашних школьников песня становится напоминанием о том, что, вступая во взрослую жизнь и выбирая собственный путь, они навсегда сохраняют связь с местом, где выросли, со своей семьей и культурой.

Композиция символизирует благодарность стране, которая воспитала и дала опору для будущих свершений. Для выпускников слова песни приобретают особый смысл. Впереди их ждут новые города, профессии и знакомства, но любовь к дому и чувство принадлежности к России остаются важной частью личной истории каждого человека.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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