«Дайте шуму»: Городничий обратился к выпускникам родной школы на «Алых парусах»

Актер Городничий поприветствовал выпускников из своей школы на «Алых парусах»

Фото, видео: 5-tv.ru

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В этот день звезда сериала «Ландыши» не только ведет концерт, но и разделяет с ребятами атмосферу важного рубежа, через который когда-то проходил сам.

Актер Сергей Городничий, известный по проекту «Ландыши», обратился к учащимся своей родной школы во время праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. В этом году артист стал одним из ведущих главного выпускного страны.

Со сцены Городничий заметил, что среди участников праздника находятся ребята из школы № 212 Фрунзенского района Петербурга, которую он когда-то окончил сам. Актер не стал скрывать радости и громко поприветствовал выпускников.

«Я знаю, что здесь сегодня находятся ребята из моей родной школы. 212-я школа Фрунзенского района! Привет! Дайте шуму!» — обратился артист к вчерашним школьникам.

Для Городничего этот момент стал личной частью большого праздника. Выступая перед выпускниками, он смог отдельно поддержать ребят из школы, с которой связаны его собственные воспоминания о детстве, учебе и начале пути.

Появление артиста на сцене «Алых парусов» стало одним из ярких эпизодов вечерней программы. В этот день Городничий не только ведет концерт, но и разделяет с выпускниками атмосферу важного рубежа, через который когда-то проходил сам.

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Алена Свиридова провела самый музыкальный урок биологии на «Алых парусах».

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