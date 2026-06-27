Ника Здорик и Сергей Городничий открыли «народное караоке» песнями из «Ландышей»

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Алые паруса — 2026», как и сериал, делают зрителей полноценными участниками происходящего и погружают в эпицентр событий.

Актеры Ника Здорик и Сергей Городничий открыли «народное караоке» на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» миксом песен из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», в котором исполнили главные роли.

Песни в сериале работают не просто как фон. Они становятся частью внутреннего мира героев — помогают сказать то, что персонажи не всегда могут произнести вслух.

В саундтреке много светлой меланхолии, наивной влюбленности и ощущения первой большой драмы, когда чувства кажутся одновременно смешными, неловкими и почти судьбоносными.

Именно поэтому музыка так точно попадает в настроение сериала: здесь любовь не идеальная и не глянцевая, а живая — с обидами, надеждой, ошибками и желанием быть услышанным.

Особое место занимают композиции, которые звучат в начале и финале серий. Они задают эмоциональную рамку эпизодов. Сначала песни погружают зрителя в атмосферу нежности и ожидания, а в конце оставляют послевкусие — будто история продолжается уже не на экране, а внутри каждого, кто посмотрел сериал.

Также сегодня работает и концепция праздника. Режиссеры выстроили вечер таким образом, что зрители погружаются в происходящее и становятся участниками программы. Таким объединяющим интерактивом и стало «народное караоке».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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