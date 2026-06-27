«Выше гор»: Куртукова и Лаврентьев пожелали выпускникам брать новые высоты

Фото, видео: 5-tv.ru

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В этом году «Алые паруса» вновь собрали тех, кто стоит на пороге большого пути, полного открытий, надежд и будущих побед.

На сцене праздника выпускников «Алые паруса — 2026» выступили певцы Антон Лаврентьев и Татьяна Куртукова. Для выпускников артисты исполнили песню «Выше гор», наполнив праздничный вечер атмосферой мечты, романтики и стремления вперед.

Композиция прозвучала как музыкальное напутствие тем, кто в эту ночь прощается со школьными годами и готовится начать новый этап жизни. Образ гор, который проходит через весь трек, перекликался с настроением праздника — желанием ставить перед собой смелые цели и не бояться покорять новые вершины.

Под знакомые строки зрители подпевали артистам. Тысячи выпускников на Дворцовой площади встречают одну из самых важных ночей в своей жизни. В этом году «Алые паруса» вновь собрали тех, кто стоит на пороге большого пути, полного открытий, надежд и будущих побед.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.