Алена Свиридова вышла на сцену «Алых парусов» вместе с сыном Григорием

Фото, видео: 5-tv.ru

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Перед музыкальным номером наследник артистки обратился к выпускникам.

Заслуженная артистка России Алена Свиридова вышла на сцену праздника выпускников «Алые паруса — 2026» вместе с сыном Григорием Мирошниченко.

Перед музыкальным номером Григорий обратился к выпускникам. Он признался, что еще недавно сам находился на их месте и хорошо понимает чувства тех, кто в эту ночь прощается со школой и делает шаг во взрослую жизнь. Мирошниченко отметил, что самые смелые мечты школьников действительно могут стать реальностью.

«Я и сам недавно был на вашем месте, поэтому я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. <…> Я понимаю, что мечты правда сбываются, поэтому, пожалуйста, никогда не бойтесь мечтать, никогда не бойтесь пробовать, думайте о хорошем, и пусть так будет всегда», — сказал он.

Сразу после теплого напутствия мать и сын исполнили для гостей праздника композицию «Будет так всегда». Их выступление стало одним из самых душевных эпизодов вечера, наполненного надеждами, воспоминаниями и ожиданием новых открытий.

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

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