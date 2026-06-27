Фото, видео: 5-tv.ru

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Дворцовая площадь стала местом встречи поколений, людей из разных точек страны и таких непохожих друг на друга судеб.

Самое красивое на Земле — это мечты выпускников. Именно такими словами поздравили космонавты Роскосмоса бывших школьников на празднике выпускников «Алые паруса — 2026».

«Дорогие выпускники, сейчас мы находимся за сотни километров от Земли. Отсюда, с высоты орбиты, нам видно, как прекрасна наша планета. Но самое красивое на ней — это ваши мечты. 65 лет назад состоялся первый полет человека в космос. Тогда это казалось чем-то невероятным, а сегодня наша работа — это реальность», — отметил космонавт, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.

Концертная часть в этом году обозначена темой «человек и его мечта». Режиссеры показывают зрителям не абстрактные желания, а живой процесс. Мечта начинается в детстве и проходит через весь жизненный путь.

«Посмотрите на звезды. Говорят, что каждый раз, когда рождается мечта, на небе загорается новая звезда. И пусть сейчас она кажется далекой, но все в жизни достижимо», — поздравил космонавт Сергей Микаев.

В этот вечер с выпускниками говорят герои нашего времени. Не только космонавты, но и те, кто уже закончил школу в разные года.

«Верьте в невозможное и действуйте. Ведь именно смелость помогает нам достигать самых невероятных высот. Космос любит смелых. С выпускным», — сказал космонавт, Герой России Андрей Федяев.

Дворцовая площадь стала местом встречи поколений, людей из разных точек страны и таких непохожих друг на друга судеб.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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