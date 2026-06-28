В ООН дали оценку масштабам землетрясения в Венесуэле

ООН: до 6,7 миллиона жителей Венесуэлы пострадали от землетрясения

Фото: Reuters/ Gaby Oraa

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В организации заявили о серьезных гуманитарных последствиях катастрофы.

Последствия мощного землетрясения в Венесуэле коснулись до 6,7 миллиона граждан. Такая оценка указана в заявлении Международной организации по миграции (МОМ), которая входит в структуру ООН.

«От разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, могут пострадать до 6,7 миллиона человек», — говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что данные основаны на демографической статистике и анализе масштабов разрушений, однако они могут быть изменены по мере поступления новой информации, поскольку гуманитарные последствия катастрофы «огромные»

В МОМ также отметили, что в результате подземных толчков пострадали до двух миллионов жителей Каракаса.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг землетрясения располагался на глубине 13 километров, эпицентр находился в 56 километрах от Валенсии и 27 километрах к северо-западу от Монтальбана.

Жертвами сильных подземных толчков стали 1430 человек. Еще более 4,3 тысячи раненых обратились за медицинской помощью. Землетрясение разрушило сотни зданий по всей стране. Спасатели и волонтеры продолжают разбор завалов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказать помощь с ликвидацией последствий. Кроме того, глава государства направил Дельси Родригес телеграмму с соболезнованиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жительница Венесуэлы родила ребенка среди обломков рухнувшего здания.

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