«Из детства юность уведет»: Руденко и HOR ярко выступили на «Алых парусах»

Павел Руденко и HOR выступили на «Алых парусах» с песней «Млечный путь»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Песня «Млечный путь» хорошо легла в общую атмосферу праздника. В ней есть мотив дороги, взросления и выбора будущего пути, поэтому номер оказался созвучен главной теме вечера.

Российский соул-исполнитель Павел Руденко вместе с музыкальным коллективом HOR ярко выступил на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. Видео с концерта публикует 5-tv.ru.

Музыканты вышли на сцену Дворцовой площади и исполнили песню «Млечный путь» из советского фильма «Большое космическое путешествие». Композиция прозвучала особенно символично для выпускников, которые в этот вечер прощаются со школой и делают шаг в новую жизнь.

«Из детства постепенно нас юность уведет», — поется в песне.

Выступление Павла Руденко и музыкального коллектива HOR стало одной из музыкальных частей большой вечерней программы. Коллектив под руководством Марии Соловьевой известен исполнением популярных хитов российской и зарубежной поп-культуры. На «Алых парусах» хор добавил знакомой композиции объемное и праздничное звучание.

Песня «Млечный путь» хорошо легла в общую атмосферу праздника. В ней есть мотив дороги, взросления и выбора будущего пути, поэтому номер оказался созвучен главной теме вечера.

«Далекий Млечный путь», — звучит в композиции.

Музыку к песне написал народный артист России Алексей Рыбников, автором слов стал поэт-песенник Игорь Кохановский. Произведение известно зрителям по фильму «Большое космическое путешествие» и уже много лет ассоциируется с мечтой, движением вперед и юностью.

Вечерняя программа на Дворцовой площади началась в 22:00. Перед выпускниками выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, заслуженная артистка России Юлия Пересильд вспомнила о своем выпускном на «Алых парусах — 2026».

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