Путин и Лукашенко продолжили общение в резиденции президента на Валдае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Лидеры двух стран обсуждают сотрудничество в рамках Союзного государства и региональную безопасность.
Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в субботу, 27 июня, продолжили встречу в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Лукашенко прилетел в Россию для переговоров в формате «тет-а-тет». На повестке — сотрудничество в рамках Союзного государства, торгово-экономические вопросы, совместные проекты и региональная безопасность. Других подробностей беседы Песков не привел.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом проинформировал Telegram-канал «Пул Первого».
В рамках поездки глава белорусского государства проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы развития отношений между Минском и Москвой, а также текущую международную обстановку.
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