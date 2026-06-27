«Разделит со мной»: актриса Здорик заплакала, думая о сестре на «Алых парусах»

Актриса Здорик: моя сестра выпустилась из школы и приедет на «Алые паруса»

Фото, видео: Сергей Булкин/ТАСС; 5-tv.ru

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Родственница артистки тоже выпустилась из школы и решила приехать на самый масштабный праздник выпускников страны.

Актриса Ника Здорик, известная по сериалу «Ландыши», не смогла сдержать слез на празднике выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru артистка рассказала, что в этот же день школу окончила ее младшая сестра.

В этом году Здорик стала одной из ведущих главного выпускного страны. Для актрисы участие в празднике оказалось особенно личным: пока она выходит на сцену «Алых парусов», ее сестра отмечает собственный выпускной.

«Сегодня у моей младшей сестры выпускной. Нас пять человек в семье. Сегодня она закончила школу», — рассказала артистка.

По словам Здорик, сестра выпускается в Обнинске, но вместе с мамой приняла решение приехать в Санкт-Петербург на масштабное мероприятие. Актриса выразила надежду, что родные смогут попасть на площадку и разделить с ней этот важный вечер.

«Она выпускница сегодня, моя младшая сестра, которой я меняла памперсы. И именно в этот год я стою здесь и веду это мероприятие», — поделилась Здорик.

Артистка призналась, что очень хочет увидеть сестру и маму на празднике. В какой-то момент эмоции стали настолько сильными, что она не смогла продолжить разговор без паузы.

«Я очень надеюсь, что их впустят, и она сможет разделить со мной сегодня этот день», — сказала актриса.

Здорик также подчеркнула, что семья занимает важное место в ее жизни. По словам артистки, многое из того, что она делает, связано с желанием поддерживать родных и давать им больше возможностей.

«Все, что я делаю, я делаю в первую очередь ради себя и, конечно, ради моей семьи», — призналась она.

Актриса рассказала, что старается помогать близким и хочет, чтобы они могли позволить себе то, чего раньше у них не было. В прошлом году она подарила маме машину и назвала этот поступок важным моментом в своей жизни.

«Я хочу, чтобы они наслаждались, я очень много для этого работаю», — добавила Здорик.

Вечерняя программа на Дворцовой площади стартовала 22:00. Для выпускников выступают Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, на «Алые паруса» прибыли делегации выпускников из других стран.

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