Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Губернатор Северной столицы поздравил выпускников.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал Россию страной возможностей и призвал выпускников мечтать и созидать.

«Россия — страна возможностей! Вы мечтайте, созидайте! Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами. Название брига, имя этого брига — Россия! Поделитесь своей мечтой!» — обратился Беглов к гостям праздника выпускников «Алые паруса — 2026».

Затем выпускники громко скандировали название нашей страны.

«Россия! Россия!» — кричали гости мероприятия.

Телевизионную трансляцию праздника проводит Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась. Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.