Ника Здорик не поверила, что будет ведущей «Алых парусов»

Фото, видео: Евгений Епанчинцев/ТАСС; 5-tv.ru

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Артистка будет вести концерт в паре с коллегой Сергеем Городничим.

Актриса Ника Здорик не могла поверить, что станет ведущей праздника выпускников «Алые паруса — 2026». Об этом звезда сериала «Ландыши» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед началом концерта.

По словам артистки, новость пришла сразу после ночных съемок. Она крепко спала, когда ей начала настойчиво звонить сестра, которая также является ее директором. После нескольких пропущенных вызовов актриса решила ответить, опасаясь, что произошло что-то серьезное.

«Звонит третий раз, я понимаю, что что-то случилось, и я так тревожно говорю: „Алло“. Она такая: „Вставай!“» Я говорю: «В смысле, что случилось?» И она такая: «Нас позвали вести „Алые паруса“, и я сначала не поняла. Думаю: „Да ладно, перечитай“», — рассказала Здорик.

Чтобы окончательно развеять сомнения, сестра отправила ей сообщение с приглашением. Лишь увидев его собственными глазами, актриса осознала, что действительно станет одной из ведущих легендарного праздника на берегах Невы.

Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.