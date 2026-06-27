«Масштаб поражает»: Вячеслав Макаров сравнил «Алые паруса» со своим выпускным

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Телеведущий уверен, что праздник на Дворцовой площади запомнится зрителям на всю жизнь.

Ведущий праздника «Алые паруса — 2026» Вячеслав Макаров вспомнил, как сам отмечал окончание школы, и позавидовал размаху мероприятия, которое сегодня организовывают для выпускников на Дворцовой площади.

«У меня выпускной проходил более камерно, чем такой масштаб. Мы были в то время в ночном клубе. У себя где-то в Астрахани собрались всеми классами», — рассказал Макаров в беседе с 5-tv.ru.

Телеведущий признался, что его впечатлил размах легендарного праздника. Особые эмоции у него вызвала генеральная репетиция на пустой Дворцовой площади, где редко удается оказаться без тысяч зрителей.

«Для меня это большая честь, и масштаб поражает», — отметил он.

Макаров подчеркнул, что современные выпускники получают уникальные впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь. По его мнению, возможность отметить окончание школы на Дворцовой площади под выступления известных артистов делает праздник по-настоящему незабываемым.

Телеведущий также обратился к выпускникам с напутствием. Он посоветовал молодым людям прислушиваться к собственным желаниям и самостоятельно принимать важные решения.

«Слушайте свое сердце, делайте то, что вам нравится. И тогда у вас не будет никаких противоречий с собой», — сказал Макаров.

Телевизионную трансляцию праздника ведет Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Впервые выпускной вечер «Алые паруса» прошел в 1968 году в Ленинграде. В тот год более 25 тысяч молодых людей собрались на набережной Невы, чтобы посмотреть на торжественный проход яхты «Металлист» под алыми парусами. До 1979 года сказочное шоу в Северной столице проходило ежегодно, но затем традиция прервалась.

Праздник возродили в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сегодня он привлекает десятки тысяч выпускников, а его телетрансляцию смотрят миллионы зрителей как в России, так и за рубежом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.