«Вспоминаю с трепетом»: звезда «Ландышей» Городничий о своих «Алых парусах»

Фото, видео: Вадим Тараканов/ТАСС; 5-tv.ru

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В этом году артист — один из ведущих главного выпускного страны, на котором он бывал уже дважды. В первые он посетил масштабное мероприятие со старшим братом.

Актер Сергей Городничий, известный по проекту «Ландыши», перед началом праздника выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге рассказал о своих воспоминаниях о празднике и признался, что с волнением ждет выхода на сцену. В этом году артист стал одним из ведущих главного выпускного страны.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Городничий отметил, что «Алые паруса» для него связаны с личными и очень теплыми воспоминаниями. На праздник он попадал дважды: сначала, когда школу заканчивал его старший брат, а потом уже в свой выпускной год.

«Вспоминаю с трепетом свои «Алые паруса», — признался актер.

По словам Городничего, особенно сильное впечатление на него всегда производила пиротехническая часть праздника.

Для актера выступление на сцене «Алых парусов» стало важным событием. Городничий признался, что воспринимает участие в празднике как большую честь и ждет от вечера сильных эмоций. По его словам, раньше самой крупной аудиторией для него были 34 тысячи человек на «Тавриде», а в этот раз перед сценой соберутся около 70 тысяч выпускников.

«Это очень почетно, очень волнительно, но с таким приятным предвкушением», — сказал артист.

Городничий добавил, что настоящее волнение, скорее всего, придет ближе к выходу на сцену. Несколько дней назад, когда он приехал на площадку и начались репетиции, переживания уже появились. Однако работа помогла направить эту энергию в дело.

«Сейчас я в спокойном состоянии, но перед выходом, конечно, будет волнительно», — поделился актер.

При этом артист надеется, что праздник получится легким, ярким и запоминающимся для выпускников. Он отметил, что ждет веселой и живой атмосферы на Дворцовой площади.

Выпускников поздравят Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал. С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Леша Покровский спел о любви на «Алых парусах».

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