«Такого нет ни в одном штате»: журналист из США о масштабе «Алых парусов»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Его удивило, что выпускников в России не просто поздравляют с окончанием школы, а устраивают для них большой концерт, водное шоу и проход брига.

Журналист из США Тофериус Максимус Крейн высоко оценил праздник выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед началом концерта он признался, что за время своих путешествий по миру не видел ничего похожего.

По словам Крейна, его впечатлили и сам город Санкт-Петербург, и масштаб события, и большое число выпускников, для которых организовали яркий праздник. Журналист отметил, что для него большая честь находиться в городе в такой вечер.

«Кроме Санкт-Петербурга, я никогда не видел ничего подобного», — подчеркнул он.

К тому же Крейн рассказал, что впервые обратил внимание на «Алые паруса» в прошлом году. Тогда он оказался по другую сторону ограждения и увидел бриг, проходивший по Неве. Сначала журналист не сразу понял, почему выпускной праздник связан с ним.

«Я увидел проплывающую парусную лодку и подумал: „Что это?“. А мне сказали, что дети заканчивают школу», — поделился он.

После этого американский журналист подробнее узнал о традиции праздника. Его удивило, что выпускников в России не просто поздравляют с окончанием школы, а устраивают для них большой концерт, водное шоу и проход брига под алыми парусами.

Также Крейн подчеркнул, что в США он не встречал мероприятий такого формата. По его словам, подобный праздник помогает молодым людям почувствовать значимость момента и увидеть красоту своей страны.

«Ничего подобного нет ни в одном штате США», — отметил журналист.

Вечерняя программа на Дворцовой площади начнется в 22:00. Выпускников поздравят Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАНДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.

Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу по мотивам русских сказок. Главным моментом праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически провожает вчерашних школьников во взрослую жизнь.

Праздник «Алые паруса» возродили в 2005 году после многолетнего перерыва. Инициаторами стали Акционерный Банк «РОССИЯ», Правительство Санкт-Петербурга и Пятый канал.

С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг пройдет по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.

Ранее, писал 5-tv.ru, на сцене «Алых парусов» исполнили выпускной вальс.

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