На сцене «Алых парусов» исполнили выпускной вальс
Фото, видео: 5-tv.ru
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Дворцовая площадь превратилась в огромный танцпол под открытым небом.
Выпускной вальс исполнили участники праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.
Под композицию «Последний первый звонок» вчерашние школьники вышли на площадь парами и закружились в танце. Тысячи выпускников поддержали выступление аплодисментами, а сцена на несколько минут превратилась в огромный танцевальный зал под открытым небом.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Телевизионную трансляцию праздника проведет Пятый канал — прямой эфир начнется в 22:00 по московскому времени. Съемка будет вестись с воды, воздуха и набережных, что позволит зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
В этом году водно-пиротехническое шоу праздника «Алые паруса» обрело особую художественную концепцию, вдохновленную образами русских сказок. При этом зрителей ждет не буквальное погружение в мифологию, а современное прочтение известных сюжетов через призму актуальных ценностей и смыслов. Организаторы шоу обращаются к архетипам, которые понятны каждому: дружба, добро, любовь, верность, выбор жизненного пути.
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