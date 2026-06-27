«Ничто не вечно, и слава Богу»: Вучич о последних неделях на посту президента Сербии

Александар Вучич: буду президентом несколько недель, затем подам в отставку

Фото, видео: www.globallookpress.com/Li He; 5-tv.ru

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Глава государства рассказал о планах на будущее.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что покинет пост главы государства через несколько недель. Об этом он сообщил во время митинга своих сторонников в Белграде.

«Я буду президентом еще всего на несколько недель, затем подам в отставку. Ничто не вечно, и слава Богу, что это так. Поэтому спасибо вам за все добрые пожелания и слова. Через несколько недель я подам в отставку», — сказал Вучич.

Во время выступления сербский лидер также заявил, что намерен помочь правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) добиться победы на предстоящих парламентских выборах, если руководство политической силы обратится к нему с такой просьбой.

«Если они захотят, я помогу завоевать доверие народа», — сказал он.

Александар Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок, который официально истекает в мае 2027 года. Конституция страны не позволяет одному и тому же человеку занимать должность президента более двух пятилетних сроков.

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