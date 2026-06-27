«Животик совсем крошечный»: Ольга Орлова перестала скрывать правду

Фото: Наумов Роман/ТАСС

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После вторых родов артистка долгое время была недовольна своим телом.

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась результатами похудения. На своей странице в социальных сетях 48-летняя исполнительница опубликовала фотографию в бикини с отдыха в Греции.

Поклонники сразу же начали обсуждать фигуру Орловой, ведь еще недавно артистка жаловалась на свое тело после вторых родов. Больше всего ее расстраивал живот, который никак не хотел становиться плоским.

«Почти полтинник, а она как девочка»;

«Животик совсем крошечный»;

«Всем хейтерам назло!» — написали интернет-пользователи в комментариях.

Певица заявляла в социальных сетях о том, что не смогла полюбить тренировки и занятия йогой, поэтому выбрала другой путь к стройности. По словам Орловой, она полностью отказалась от сладостей и алкоголя почти на полгода, уменьшила размер порций и благодаря этому смогла избавиться от семи килограммов.

«Отказ на 5,5 месяца от алкоголя и сладкого полностью. Сокращение порций вдвое. Результат: минус семь кг», — писала Ольга в начале 2026 года.

Ольга Орлова стала мамой во второй раз в феврале 2023 года — у нее родилась дочь Анна. Девочку певица воспитывает вместе с супругом, бизнесменом Валерием Масловым. Также у артистки есть взрослый сын Артем от первого брака с предпринимателем Александром Кармановым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после смерти кошки Сони Ольга Орлова получила неожиданный подарок от своей подруги, телеведущей Ксении Бородиной. Она привезла артистке найденного на улице котенка, которого назвали Леоном.

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