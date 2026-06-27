Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование над Тихим океаном

Фото: www.globallookpress.com/ Du Yanpeng

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Подобная операция стала уже 11-й по счету.

Российские и китайские военные летчики выполнили совместное стратегическое патрулирование над Японским, Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны КНР.

«(Они. — Прим. ред.) провели 11-е совместное стратегическое патрулирование в воздушном пространстве над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана», — заявили в ведомстве.

В Минобороны КНР отметили, что патрулирование подтверждает стремление Москвы и Пекина к сохранению стабильности и безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что помощник президента России Юрий Ушаков назвал отношения российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина по-настоящему товарищескими. По его словам, главы двух государств уважают друг друга, испытывают взаимное доверие и открыто обсуждают ключевые вопросы международной повестки.

Ушаков также отметил, что Москва и Пекин намерены и дальше укреплять сотрудничество, выступая за формирование более справедливого многополярного мироустройства.

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