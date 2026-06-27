ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области

Фото: www.globallookpress.com/ Sergey Popsuevich

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Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Воздушные силы Украины (ВСУ) заявили о потере истребителя МиГ-29 в ночь на 27 июня в Полтавской области. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

«В ночь на 27 июня 2026 года была потеряна связь с истребителем МиГ-29 воздушных сил ВСУ, который выполнял боевое задание в Полтавской области», — сказано в сообщении.

Украинская сторона уточнила, что летчик покинул кабину с помощью системы катапультирования и остался жив.

Причины произошедшего на данный момент не раскрываются. По факту инцидента проводится выяснение деталей.

Немногим ранее воздушные силы ВСУ сообщали об утрате фронтового бомбардировщика Су-24М в Хмельницкой области. Тогда причины произошедшего также не раскрывались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области произошли беспорядки с участием боевиков ВСУ. Мятеж был подавлен. Личный состав 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса», где находились участники инцидента, впоследствии перевели на полигоны в районе города Звягель Житомирской области.

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