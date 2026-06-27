Дети Лерчек плачут из-за отца, которого два месяца назад посадили на 7 лет

Фото: Белкин Алексей/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Бывшего мужа блогера обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Во время недавнего интервью блогера Валерии Чекалиной ее дети не сдержали слез, когда речь зашла об отце. Они не видели инфлюенсера Артема Чекалина уже два месяца. Беседа состоялась с журналисткой Надеждой Стрелец на ее Youtube канале.

«Хочу папу обнять», — сказала дочь блогеров Алиса Чекалина.

Напомним, 13 апреля суд приговорил Артема Чекалина к семи годам лишения свободы по обвинению в отмывании денежных средств в особо крупном размере на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В интервью Надежде Стрелец Чекалина призналась, что самочувствие нестабильно, а прогноз неизвестен — возможно, ей осталось три месяца, а может, 30 лет. Переход на четвертую стадию она связала с домашним арестом, из-за которого пропускала осмотры. Блогер сняла парик, показав бритую голову, и отметила, что использует макияж, чтобы скрыть последствия химиотерапии.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.