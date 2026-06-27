«Я хотела поддержки»: зачем Лерчек сделала свою болезнь публичной

Лерчек сказала, что после того, как она узнала о раке, ей захотелось поддержки

Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

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Интернет-звезда уже полгода борется со страшным недугом, фиксируя на камеру каждый этап лечения.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, полгода борется с раком. Страшный диагноз знаменитости поставили сразу после рождения четвертого ребенка. С тех пор возлюбленный интернет-звезды, хореограф Луис Сквиччиарини, регулярно публикует видеоролики, в которых рассказывает, как его любимая женщина справляется с недугом. В интервью Надежде Стрелец Лерчек объяснила, зачем она фиксирует на камеру каждый этап лечения.

«Я хотела поддержки. Хотела, чтобы все написали: „Лерчек, ты молодец! Ты сильная!“ И, мне кажется, без камеры я бы не смогла это сделать», — поделилась Чекалина.

Кроме того, знаменитость рассказала о своих переживаниях перед химиотерапией.

«Я боялась очень сильно, что я буду некрасивой. И что Луис поменяет свое отношение», — добавила Лерчек.

Также во время интервью блогер сняла парик. Она, не сдерживая слез, показала бритую голов. В ходе разговора с Надеждой Стрелец знаменитость призналась, что решение побриться было принято не только ради психологического облегчения, но и для получения поддержки от зрителей.

Ранее в сети разгорелись жаркие споры, темой которых стало заболевание Лерчек. Одни ей сочувствовали. Другие, напротив, осуждали, не веря в диагноз. Эти подозрения появились не на пустом месте. Дело в том, что во время лечения Лерчек не раз видели в спортзале. На фоне этого Чекалиной провели повторную-медицинскую экспертизу, которая подтвердила рак.

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