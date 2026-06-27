Получил пулю в глаз: врачи спасли подростка, выстрелившего себе в лицо
Хирурги в Ростове извлекли пулю из области глазницы у 14-летнего подростка
Фото: Белкин Алексей/ТАСС
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Медики применили эндоскопическую методику при сложной травме лица.
В Ростове-на-Дону врачи городской больницы № 20 провели операцию 14-летнему подростку, который получил ранение лица в результате неосторожного обращения с пневматическим оружием. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.
«В результате неосторожного обращения с пневматическим оружием металлическая пулька прошла через ткани лица и остановилась в крайне сложной анатомической зоне — под глазницей, позади верхнечелюстной пазухи и в непосредственной близости от основания черепа», — сказано в сообщении.
Для удаления инородного тела специалисты выбрали малоинвазивную эндоскопическую методику. Через небольшое отверстие в стенке пазухи были введены эндоскоп и микрохирургические инструменты, и это позволило под увеличением точно определить положение инородного тела.
Пулю удалось аккуратно извлечь.
«Под многократным увеличением хирурги смогли точно определить расположение пули и аккуратно извлечь ее без больших разрезов и значительной травматизации тканей. Операция прошла успешно», — добавили в пресс-службе.
После вмешательства подросток находится в удовлетворительном состоянии, уже идет на поправку.
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