«Не знаю, сколько мне осталось»: Лерчек впервые дала интервью после страшного диагноза

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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В периоды улучшения состояния инфлюенсер старается жить максимально полно, поскольку точный прогноз врачей неизвестен.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые за несколько лет согласилась на большое интервью. Собеседницей стала журналист и блогер Надежда Стрелец. Разговор был посвящен онкологическому заболеванию блогера и многочисленным сомнениям подписчиков.

Многие пользователи до сих пор не верят, что у Чекалиной действительно рак желудка четвертой стадии. Поводом для недоверия стала ее активность в соцсетях: она танцует, ходит в спортзал и появляется на публичных мероприятиях.

В беседе Лерчек пояснила, что ее самочувствие нестабильно. В периоды улучшения она старается жить максимально полно, поскольку точный прогноз врачей ей неизвестен.

«Может быть, мне осталось, не знаю, там, три месяца, а может быть, 30 лет», — сказала блогер.

Во время интервью Лерчек сняла парик и показала бритую голову, не сдержав слез. Она призналась, что решение побриться было принято ради психологического облегчения, а также для получения поддержки от зрителей.

Валерия также рассказала о бытовых деталях лечения. Ее партнер Луис скрывал от нее выпавшие волосы, собирая их в ванной, чтобы не расстраивать девушку. Диагноз был поставлен после рождения младшего сына, а переход на тяжелую стадию связан с тем, что во время домашнего ареста она не могла посещать врачей.