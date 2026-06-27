Бахрейн заявил об атаке иранских беспилотников на территорию королевства

Фото: www.globallookpress.com/Bahrain's Interior Ministry

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В Манаме возложили ответственность на Тегеран.

Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что на рассвете территория королевства подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов, которые, по утверждению ведомства, были запущены Ираном. Об этом сообщило агентство новостей BNA.

«Министерство иностранных дел выражает решительное осуждение со стороны королевства Бахрейн в связи с атакой на его территорию, совершенной сегодня на рассвете, в субботу, 27 июня, с применением нескольких иранских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в министерстве.

В Манаме также заявили, что возлагают ответственность за инцидент на Тегеран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США нанесли удары по объектам в Иране. Удары стали ответом на атаку иранского беспилотника-камикадзе по грузовому судну в Ормузском проливе, произошедшую 25 июня. Американские военные сообщили, что в ходе операции были поражены склады беспилотников и ракет, а также прибрежные радиолокационные объекты.

В США подчеркнули, что считают действия Ирана опасными и расценивают их как подрыв «свободы судоходства» в одном из ключевых международных торговых маршрутов.

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