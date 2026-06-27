В России с 1 июля заработают новые правила детских банковских операций

Банки с 1 июля будут раскрывать родителям сведения о счетах несовершеннолетних

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новые изменения дадут взрослым, которые отвечают за несовершеннолетних, больше доступа к информации о счетах и вкладах граждан младше 18 лет.

С 1 июля в России вступит в силу требование о родительском контроле за финансовыми активами граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на закон «О банках и банковской деятельности».

Кредитные организации будут обязаны предоставлять информацию о финансовых активах клиентов указанной возрастной категории их законным представителям — родителям, усыновителям либо попечителям.

Доступ к данным не станут передавать в случаях, когда гражданин, не достигший совершеннолетия, вступил в брак или прошел процедуру эмансипации, позволяющую приобрести полную дееспособность до 18 лет.

Новые правила будут введены для защиты денег несовершеннолетних клиентов банков. Ожидается, что контроль со стороны родителей сделает операции более понятными и поможет снизить риск неправомерного использования средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июля 2026 года пенсионные выплаты повысятся у двух категорий россиян. Речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста, а также о получателях I группы инвалидности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.