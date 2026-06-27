Причиной отравления подростков на празднике в Солнечногорске стали наркотики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В результате инцидента погибли двое молодых людей.

Предположительно, подростки отравились наркотиками во время вечеринки в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Инцидент произошел в ночь на 27 июня. Компания подростков отмечала день рождения. По данным агентства, ребята распивали алкоголь. В какой-то момент один из участников вечеринки предложил остальным попробовать порошок белого цвета. После чего подросткам резко стало плохо.

Двое пострадавши скончались до приезда медиков. Еще шестерых госпитализировали в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

«Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что на вечеринке, где отравились подростки, были молодые люди 25 и 26 лет. По предварительной информации, именно они умерли после приема неизвестного вещества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.