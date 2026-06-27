Причиной отравления подростков на празднике в Солнечногорске стали наркотики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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В результате инцидента погибли двое молодых людей.
Предположительно, подростки отравились наркотиками во время вечеринки в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Инцидент произошел в ночь на 27 июня. Компания подростков отмечала день рождения. По данным агентства, ребята распивали алкоголь. В какой-то момент один из участников вечеринки предложил остальным попробовать порошок белого цвета. После чего подросткам резко стало плохо.
Двое пострадавши скончались до приезда медиков. Еще шестерых госпитализировали в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры добавили, что по факту произошедшего проводится проверка, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
«Окончательные выводы о причинах отравления будут сделаны по результатам доследственной проверки и судебно-медицинских экспертиз», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее 5-tv.ru писал, что на вечеринке, где отравились подростки, были молодые люди 25 и 26 лет. По предварительной информации, именно они умерли после приема неизвестного вещества.
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