Мужчина притворился таксистом, похитил женщину и требовал ее раздеться

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Преступника уже задержали.

Мужчина, прикинулся водителем Uber, похитил женщину и требовал, чтобы та сняла одежду. Об этом сообщило издание Daily Star.

Инцидент произошел в Великобритании. Поздно вечером возле стадиона английского футбольного клуба Ливерпуль женщина ожидала свое такси. Когда около нее остановилась машина, то она не раздумывая ни минуты села в авто. Водитель спросил пассажирку о конечной точке маршрута, однако увез ее совершенно в другое место, где не было ни машин, ни людей.

Вскоре после того, как женщина села в автомобиль к незнакомцу, ей на телефон пришло оповещение об отмене ее реального такси. В это время она поняла, что «таксист» привез ее в безлюдное место. Женщина потребовала мужчину отвести ее обратно, но тот ничего не ответил. Тогда она попыталась выйти из машины, но не смогла, так как двери были заблокированы.

Когда машина остановилась водитель, угрожая женщине, заставил ее раздеться. От паники у потерпевшей началась гипервентиляция. Маньяк, чтобы успокоить жертву, убрал оружие. Затем он отвез британку в центр и выпустил ее из авто. После произошедшего мужчину задержала полиция. Его включили в список сексуальных маньяков.

Журналисты выяснили, что преступника зовут Дэмиан Уотсон. Он часто ездил по улицам города в поисках жертв. Все свои злодеяния он записывал на камеру мобильного телефона.

Ранее в Великобритании 26-летнего мужчину обнаружили без признаков жизни на территории древнего каменного круга «Девять леди».

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