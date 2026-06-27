Жительница Горловки погибла в результате атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Еще одна женщина получила ранения.

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке в Донецкой народной республике погибла женщина. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал Приходько в Telegram-канале.

Еще одна мирная жительница получила ранения.

Ранее в МИД РФ заявили, что количество мирных жителей, раненых в результате атак ВСУ за неделю с 15 по 21 июня, достигло максимума с начала 2026 года. Кроме того, среди них было множество несовершеннолетних.

Например, 15 июня в Туле при ударе по жилым зданиям получил ранения годовалый ребенок, а двумя днями позже в Брянской области беспилотный летательный аппарат атаковал автобус с футбольной командой детей из Белоруссии. Позже 24 июня три жителя Горловки в ДНР погибли в результате целенаправленного сброса взрывоопасных предметов с украинских БПЛА.

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