Витаминная заготовка: почему замороженные ягоды и фрукты полезнее свежих
Заморозка позволяет сохранить пользу ягод, овощей и фруктов
Фото: 5-tv.ru
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Как сохранить ценные микроэлементы с помощью холода.
Лучший способ сохранить пользу ягод, овощей и фруктов — заморозить их. По данным Роскачества и Роспотребнадзора, правильно замороженные продукты сохраняют до 90% питательной ценности.
Как только ягоду или фрукт отрывают от питательного черенка, в ней запускаются процессы окисления и разрушения полезных микроэлементов. Например, витамин C в клубнике начинает распадаться уже через несколько часов.
При транспортировке и хранении плоды теряют львиную долю своих полезных компонентов. Заморозка позволяет этого избежать. Как свидетельствуют нутрициологические исследования, при криообработке сохраняются водорастворимые витамины, антиоксиданты, полифенолы, клетчатка и минералы. Регулярное употребление замороженных фруктов и ягод помогает укрепить кости, нормализовать работу сердца и уровень гемоглобина в крови.
Более того, в некоторых случаях заморозка и последующая разморозка даже делают природные лакомства полезнее — стенки клеток разрушаются от холода, и микроэлементы высвобождаются, становясь более доступными для усвоения.
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